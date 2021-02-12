Правоохранителям удалось разыскать 14-летнюю школьницу из Первомайского Марию Ушакову.

Как сообщили в полиции, девочку нашли сегодня, 12 февраля, на Южном вокзале в Харькове.Марию разыскивали сутки: вчера, 11 февраля, она вышла из школы в Первомайском и пропала.На поиски девочки подняли все наряды полиции. Представители ювенальной превенции рассказали, что девочка раньше не сбегала из дома, но она растет в довольно религиозной семье, и на почве этого могли быть ссоры с родителями.Подключились к поискам и волонтеры: выяснилось, что у в Харькове у девочки есть дальние родственники, но Маша не знает их адреса. В Харькове же девочка бывала только в церквях, монастырях и в дельфинарии.В ходе поисковых работ правоохранители установили, что девочка приехала в Харьков.Полицейским девочка рассказала, что ушла из дома из-за постоянных конфликтов в семье. В Харькове она просила милостыню у церкви возле Центрального рынка, чтобы насобирать деньги на ночлег и билет на поезд до города Славянска (Донецкая область), куда она планировала поехать. Родственников и знакомых в данном городе у семьи нет.Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности.