У меня сейчас нет возможности платить алименты на ребенка. Скажите, есть у меня какой-то выход? Как можно решить этот вопрос, чтобы не было проблем с законом по неуплате алиментов? Николай

Одним из актуальных вопросов семейных правоотношений являются алиментные обязательства, говорят в Министерстве юстиции Украины. Родители обязаны содержать своих детей независимо от того, находятся ли они в браке, признан ли брак недействительным, лишены ли они родительских прав или ребенок отнят у родителей временно без лишения родительских прав. Все вышеуказанное регламентируется Конституцией и Семейным кодексом.Одной из форм материального содержания ребенка, не достигшего совершеннолетия, являются алименты – средства на содержание ребенка, которые определяются в доле от дохода его матери либо отца и/или в твердой денежной сумме.Невыполнение алиментных обязательств является основанием для принудительного взыскания невыплаченных сумм в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об исполнительном производстве».Однако родители, которые не желают или не имеют возможности выполнять обязанности по денежному содержанию своих детей до их совершеннолетия (например, в связи с отсутствием стабильного заработка, постоянным местом жительства в другой стране и т.д.) могут урегулировать вопрос уплаты алиментов способом, определенным статьей 190 Семейного кодекса. Законодательство предусматривает возможность заключить договор о прекращении права на алименты в связи с передачей в пользу ребенка права собственности на недвижимое имущество. Это может быть жилой дом, квартира, земельный участок и пр.Такой договор освобождает отца, который его заключил, от обязанности денежного содержания ребенка в виде уплаты алиментов, однако обязанность участвовать в дополнительных расходах на ребенка сохраняется. Договор заключается с разрешения органа опеки и попечительства и подлежит нотариальному удостоверению. Если ребенок уже достиг четырнадцати лет, он тоже участвует в заключении договора.Право собственности на недвижимое имущество по такому документу возникает с момента государственной регистрации. Его приобретателем является ребенок или ребенок плюс родитель, с которым он проживает, то речь идет о праве общей долевой собственности на это имущество.По результатам заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно его содержать.