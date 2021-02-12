Проведение декоммунизации застопорилось в Валковской территориальной громаде.

Как сообщили в телеграмм-канале Декомунізація.Україна, в рамках выполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" Валках и поселке городского типа Ковяги должны были переименовать несколько топонимов.Так, в Валках переименованию подлежала улица Колхозная, а в пгт Ковяги – улицы Чапаева, Энгельса, Демьяна Бедного и площадь Октябрьская.Отмечается, что в Валковской ОТГ была создана временная комиссия, на которой рассматривался вопрос переименования топонимов. Большинство членов комиссии проголосовали против переименования."Мы уверены, что в любом случае эти топонимы будут переименованы. Мы приложим все усилия, чтобы этот вопрос сдвинуть. Потому Валковщина - это край, где в 1920-1921 годах местные жители поднимали массовые антибольшевистские восстания. И не может героический край содержать оккупационные названия топонимов", - говорится в сообщении "Декомунізація.Україна".