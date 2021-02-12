Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Сергей Чиж.

В Харькове прошел брифинг начальника Следственного управления полиции Сергея Чижа, который сообщил, что на данный момент следственно-медицинская установила характер травм парня, тело которого нашли под мостом в Алексеевке.По денным специалистов, все телесные повреждения получены в результате падения с высоты и задача следствия установить, упал ли парень самостоятельно, либо это было умышленное убийство.Полицейский сообщил, что к процессу расследования подключены лучшие эксперты и научно-исследовательские институты, которые должны максимально профессионально расследовать дело гибели 15-летнего подростка.Напомним, что ранее Харьковские правоохранители нашли тело парня, который исчез 8 февраля. Погибшего обнаружили под мостом по улице Ахсарова, в сторону Алексеевского жилмассива.Также в областном главке обратились к водителям, которые 08 февраля с 17-00 до 24-00 ехали по маршруту от метро 23 Августа в сторону жилмассива Алексеевка через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, с просьбой предоставить записи камер-видеорегистраторов.Информацию просят предоставить в Следственное управление ГУНП в Харьковской области: ул. Веснина, 14.Тел. 705-96-82, 705-90-77, 102 либо другим удобным способом.