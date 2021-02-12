Если жители Северной Америки тратят на продовольствие всего лишь 10–15% своих доходов, то украинская семья – почти половину. При этом наши соотечественники недоедают, а в период пандемии вынуждены еще больше экономить на питании.

Украинцы потребляют меньше, чем в принципе должны, считает координатор по связям с правительством и донорами ФАО (учреждение ООН по борьбе с голодом) в Украине Михаила Малкова.– Например, на человека в год приходится 50 кг мяса при рациональной норме 80 кг, молока – немногим больше 200 кг при норме 370 кг. Потребление яиц приблизительно в норме. Однако овощей, плодов и ягод мы едим существенно меньше: при норме 90 кг потребляем всего 50 кг, – приводит данные Михаил Малков. – Наша стратегическая проблема в том, что рацион наших жителей – нерациональный и несбалансированный.Вторая проблема заключается в том, что если люди в период экономического спада, который сейчас наблюдается в нашей стране, теряют работу, а соответственно и доходы, они будут экономить на качественных продуктах, переходя на более дешевые – картошку, макароны, хлебные изделия вместо мяса, молока, сыров и так далее.– Не говоря уже об органической продукции. В среднем Украина потребляет органической продукции на сумму 33 млн евро, то есть меньше 1 евро на человека. Тогда как европейские страны – на уровне 200–300 евро, то есть мы в 200–300 раз проигрываем по этому показателю Европе. В США на органическое питание приходится 130 долларов на человека в год – у нас меньше й доллара, – продолжает координатор ФАО.И если в богатых странах даже в период кризиса стараются не экономить на продовольствии, то жители бедных стран, к которым, к сожалению, относится и Украина, будут отказывать себе именно в продуктах.– Поскольку более 50% своего дохода украинцы тратят именно на продукты, то и экономить будут вынуждены именно на них, – говорит эксперт. – Это основная стратегическая проблема. И за все годы независимости Украина не сдвинулась с места в этом вопросе.