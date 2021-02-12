Пользуешься газом или нет – платить за его доставку все равно придется. В какую сумму обойдется в этом году голубое топливо тем, кто его не потребляет?

С 1 января 2021 года каждый клиент, подсоединенный к газовым сетям, оплачивает доставку природного газа в объеме, который не может быть меньше минимального объема годовой заказанной мощности, установленного НКРЭКУ, сообщила специалист управления внешних коммуникаций АО «Харьковгаз» Ирина Грабо.Размер этого платежа зависит от установленного газового оборудования в помещении клиента, а именно:– при наличии только газовой плиты – 39 кубометров в год : 12 месяцев = 3,25 кубометра в месяц;– при наличии газовой плиты и колонки – 126 кубометров в год : 12 месяцев = 10,5 кубометров в месяц;– при наличии отопительного прибора – 314 кубометров в год : 12 месяцев = 26,167 кубометров в месяц.– Указанные объемы применяются к клиентам, которые фактически потребляют природного газа в меньшем объеме, чем установленный НКРЭКУ размер минимального объема годовой заказанной мощности, или не потребляют его совсем, – уточняет Ирина Грабо. – Таким образом, если у человека установлена только газовая плита и он использовал за прошлый газовый год от 0 до кубометров газа, то в соответствии с требованиями НКРЭКУ на 2021 год для него определен годовой объем заказанной мощности на уровне кубометров.Расчет месячного размера платы за доставку газа для такого клиента осуществляется следующим образом – (39 кубометров в год : 12 месяцев) х 2,148 грн за кубометр = 6,98 грн.– Это сумма оплаты в месяц с 1 января 2021 года согласно действующему тарифу для АО «Харьковгаз», утвержденному НКРЭКУ, – поясняет Ирина Грабо. – Чтобы не переплачивать за услуги банка, можно оплатить услуги по доставке природного газа до конца года единым платежом.За 12 месяцев стоимость услуги за минимальные объемы годовой заказанной мощности составляет:– при наличии только газовой плиты – за 39 кубометров в год, т.е. 84,201 грн;– при наличии газовой плиты и колонки – за 126 кубометров, т.е. = 272,034 грн;– при наличии отопительного прибора – 314 кубометров в год, т. е. 677,926 грн.Если человек не желает пользоваться газом и, соответственно, платить за его доставку, в АО «Харьковгаз» рекомендуют обратиться в центр обслуживания клиентов с заявлением об отключении от газораспределительных сетей и расторжения договора о распределении природного газа.Напомним, с 2020 года доставку газа выставляют отдельным счетом. Цену рассчитывают индивидуально. Она зависит от количества использованного объема газа в прошлом «газовом» году. Ежемесячный платеж за доставку газа можно рассчитать, если поделить объем использованного газа на 12 (по количеству месяцев в году) и умножить на действующий тариф доставки газа.С 1 февраля 2021 года тариф на доставку голубого топлива от «Харьковгаза» составляет 2,15 гривны (с НДС) за кубометр, от «Харькогоргаза» – 42 копейки (с НДС) за кубометр газа.