В Харькове троллейбус буквально протаранил легковой автомобиль.

По словам очевидцев, авария произошла сегодня, 12 февраля, на пр.Героев Сталинграда. На кадрах с места событий видно, что троллейбус выезжает со своего разворотного круга. В это время по проспекту движется автомобиль Chevrolet, и троллейбус врезается в него. От удара машину выносит в сугроб на обочине."Водитель троллейбуса, как обычно в этом месте, решил, что преимущество не в знаках, а в размере", - написал автор поста.Комментаторы в основном осуждают водителя троллейбуса и сетуют, что раньше именно водители общественного транспорта были эталоном знания и соблюдения правил дорожного движения. Один из комментаторов также отметил, что у троллейбуса именно в этом месте - слепая зона.Официальная информация о ДТП, а также о том, есть ли пострадавшие, - уточняется.