Скажите, пожалуйста, имеет ли право беременная женщина на неполный рабочий день? Насколько я помню, да. Но возникли нюансы с начальством. И еще, в каком случае работодатель может уволить женщину, которая ждет ребенка? МаринаСогласно разъяснениям Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, для беременной и женщины, которая имеет детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, в том числе ребенка, который находится под ее опекой, трудовым законодательством устанавливается неполное рабочее время (статья 56 Кодекса законов о труде).
Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя предоставляется по просьбе самой женщины и может быть оформлена как при принятии на работу, так и позже по соглашению между сотрудницей и работодателем.
Женщине устанавливается рабочее время той продолжительности, о которой она просит: неполный рабочий день, неполная трудовая неделя или неполный трудовой день при неполной рабочей неделе. Оплата труда осуществляется с учетом выработки или пропорционально отработанному времени.
На практике беременных женщин и молодых мам вместо перевода на неполный рабочий день (неделю) оформляют на полставки, четверть ставки. При этом объем трудовых прав таких работников не ограничивается в связи с уменьшением времени работы. Им предоставляется отпуск той же продолжительности, что и остальным сотрудникам, период работы засчитывается в трудовой стаж, даются выходные и праздничные дни, а также другие права и гарантии, предусмотренные законодательством Украины и трудовым договором (контрактом).
Можно ли уволить беременную? Пожалуй, это наиболее волнующий вопрос для многих женщин. Увольнение беременных по инициативе работодателя не допускается (ч.3 ст. 184 КЗоТ), кроме случаев полной ликвидации фирмы. В такой ситуации работодатель может уволить беременную женщину, предоставив ей другое рабочее место.
Аналогичный запрет на увольнение распространяется на матерей-одиночек и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет, если по заключению врачей ребенок нуждается в домашнем уходе). При этом следует заметить, что после окончания срочного трудового договора (п. 2 ст. 36 КЗоТ) женщин увольняют также с обязательным трудоустройством. Несоблюдение упомянутой нормы или незаконное увольнение влечет за собой административную или уголовную ответственность.
В соответствии со статьей 38 Трудового кодекса женщины могут уволиться с работы по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки. Иными словами, если заявление работницы об увольнении обусловлено невозможностью продолжать работу в связи с беременностью или уходом за ребенком, работодатель (собственник предприятия) должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором она просит.