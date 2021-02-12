Скажите, пожалуйста, имеет ли право беременная женщина на неполный рабочий день? Насколько я помню, да. Но возникли нюансы с начальством. И еще, в каком случае работодатель может уволить женщину, которая ждет ребенка? Марина

Согласно разъяснениям Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, для беременной и женщины, которая имеет детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, в том числе ребенка, который находится под ее опекой, трудовым законодательством устанавливается неполное рабочее время (статья 56 Кодекса законов о труде).Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя предоставляется по просьбе самой женщины и может быть оформлена как при принятии на работу, так и позже по соглашению между сотрудницей и работодателем.Женщине устанавливается рабочее время той продолжительности, о которой она просит: неполный рабочий день, неполная трудовая неделя или неполный трудовой день при неполной рабочей неделе. Оплата труда осуществляется с учетом выработки или пропорционально отработанному времени.На практике беременных женщин и молодых мам вместо перевода на неполный рабочий день (неделю) оформляют на полставки, четверть ставки. При этом объем трудовых прав таких работников не ограничивается в связи с уменьшением времени работы. Им предоставляется отпуск той же продолжительности, что и остальным сотрудникам, период работы засчитывается в трудовой стаж, даются выходные и праздничные дни, а также другие права и гарантии, предусмотренные законодательством Украины и трудовым договором (контрактом).Можно ли уволить беременную? Пожалуй, это наиболее волнующий вопрос для многих женщин. Увольнение беременных по инициативе работодателя не допускается (ч.3 ст. 184 КЗоТ), кроме случаев полной ликвидации фирмы. В такой ситуации работодатель может уволить беременную женщину, предоставив ей другое рабочее место.Аналогичный запрет на увольнение распространяется на матерей-одиночек и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет, если по заключению врачей ребенок нуждается в домашнем уходе). При этом следует заметить, что после окончания срочного трудового договора (п. 2 ст. 36 КЗоТ) женщин увольняют также с обязательным трудоустройством. Несоблюдение упомянутой нормы или незаконное увольнение влечет за собой административную или уголовную ответственность.В соответствии со статьей 38 Трудового кодекса женщины могут уволиться с работы по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки. Иными словами, если заявление работницы об увольнении обусловлено невозможностью продолжать работу в связи с беременностью или уходом за ребенком, работодатель (собственник предприятия) должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором она просит.