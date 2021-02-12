На днях в Украине по плану стартует вакцинация, но до сих пор в стране нет ни вакцины, ни списков на иммунизацию. Первыми будут прививать медиков, которые лечат больных Covid-19, а пожилым людям предлагают записываться на второй этап иммунизации.

Когда можно будет выбирать вакцину?



Эффект от вакцин узнаем в отдаленном будущем

Когда ваша очередь?

И тишина...

Несмотря на то, что власти объявили о начале вакцинации от коронавируса в Украине «в районе 15 февраля», списки людей на прививку в регионах еще полностью не готовы.– Сейчас продолжается верификация списков, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе процесс будет завершен окончательно во всех областях Украины, – сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. – Сейчас процесс фокусируется преимущественно на количестве вакцин, которые придут в пределах первой волны COVAX (глобальной инициативы по взаимодействию с производителями вакцин. – Прими. ред). Это 117 тысяч доз, то есть 58 тысяч людей, которые будут вакцинированы в первую очередь. Финализированные списки еще не верифицированы на уровне областей.Напомним, международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от Covid-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану в первом полугодии в Украину направят 117 тысяч доз вакцины Pfizer и более двух миллионов доз AstraZeneca. Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что Украина уже получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин. Поставка будет проходить с февраля 2021 года.В первую очередь будут прививать медиков, которые лечат больных Covid-19. Также в очередь на бесплатную вакцинацию предлагают записываться пожилым людям, которые хотя привиться.По словам Максима Степанова, украинцы могут записаться на будущую вакцинацию от Covid-19 тремя способами: через сайт МОЗ, контакт-центр Минздрава или у семейного врача.Во Львове, например, по информации СМИ, семейные врачи уже официально формируют списки желающих привиться против коронавируса во время второго этапа вакцинации, то есть людей в возрасте от 80 лет. Соответствующее распоряжение дали еще более недели назад и до 20 февраля семейным врачам надо составить списки людей старше 80 лет, которые хотят вакцинироваться.– Я, например, всех своих людей обзвонила за два дня. Мы все имеем списки. Это не проблема. Компьютер «выбивает» людей старше 80 лет, я сохраняю все номера телефонов, сажусь дома и обзваниваю, – рассказала семейный врач из Львова Марта Луковская.В Харькове об этом еще даже не помышляют. Корреспондент «Вечернего Харькова», позвонив своему семейному врачу с вопросом, можно ли записать маму на вакцинацию, в ответ услышала: «Мы не записываем – у нас еще вакцины нет и неизвестно, когда будет. Как мы будем записывать? Кого?».– Никакой очереди мы еще не формируем. Как только начнем формировать, будем людей обзванивать, – пообещала доктор.Записаться на вакцинацию на сайте МОЗ тоже пока не получается. Специальный портал, через который производится запись и на котором должна быть собрана вся информация о вакцинах – какие они, как доставляются, все этапы вакцинации и т. д. – не работает. В МОЗ обещают, что сервис стартует к концу месяца.– Мы планируем, чтобы ближе к концу месяца через этот портал любой мог записаться на соответствующую бесплатную вакцинацию. Чтобы было понятно, где именно он будет делать прививки, в какие сроки может быть проведена вакцинация, – отметил Максим Степанов.Не получилось у нашего корреспондента записаться и через контакт-центр МОЗ. Оператор сообщила, что запись на вакцинацию еще не началась.– Первый этап начнется с середины февраля, сейчас записи еще нет, – проинформировала оператор контакт-центра.Вакцинироваться за свой счет, по словам главы Минздрава, можно будет не раньше лета.– Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и из того факта, что ни один производитель сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета этого не произойдет, – предположил Максим Степанов.Кстати, как только препараты будут доступны на коммерческом рынке, все желающие смогут выбрать вакцину для прививки от коронавируса. Пока же желающих сделать прививку от Covid-19 не так-то много.Менеджер Михаил, например, не доверяет китайской вакцине.– Судя по данным разных стран, ее эффективность от 50% до 90%. Ну какой смысл себя травить неизвестно чем, не имея гарантии, что у тебя выработается иммунитет, – пожимает он плечами.Пенсионерка Мария Венедиктовна привиться, в общем-то, не против, но только после того, как вакцину опробуют на себе власть имущие.– Я не против вакцины, но пусть сначала ею уколются президент и депутаты, – осторожничает она.Технолог Мария опасается того, что действие вакцины на организм человека до конца не изучено.– Ну как можно прививаться препаратом, который не прошел полный цикл клинических исследований? – недоумевает она. – Я, наверное, не рискну. Кто его знает, как это отразится на нас через год, два, пять... Ведь у человечества не было такого периода времени для наблюдений за вакцинированными.Офисную сотрудницу Наталью смущает появление вируса-мутанта.– Даже не знаю, что делать, – честно признается она. – Вирус же мутирует. Есть ли смыл получать иммунитет от этого вируса, если ему на смену вот-вот придет другой?А вот бухгалтер Марина Сергеевна ждет не дождется, когда наступит ее очередь вакцинироваться.– Я так устала бояться, – говорит она. – И за себя опасаюсь, и за пожилых родителей. Думаю, нам всем нужно привиться, и сыну-подростку, в том числе. Хуже не будет – весь мир прививается.Не против вакцинироваться и водитель Сергей.– Безусловно, определенные опасения есть. Но прививаться буду, – уверено заявляет молодой человек. – Я оптимист – думаю, так мы вирус победим.Между тем иммунолог Андрей Волянский не рекомендует вакцинировать молодежь и беременных.– Я предполагаю, что об отдаленных неблагоприятных эффектах генетических вакцин мы узнаем в отдаленном будущем. Поэтому я категорически против вакцинации, детей, молодых людей и беременных генетическими вакцинами. Мне не нравится, что в Израиле массово вакцинируют подростков и молодых людей, – говорит врач. – На мой взгляд, даже женщины 45–65 лет без хронических заболеваний – та группа, где летальность крайне низка, и можно обойтись без генетической прививки.Однако все вышесказанное не означает, что вакцинация неэффективна, замечает иммунолог.– Кого прививать? Пожилых люди (65+), которые хотят привиться и у которых не выявлены антитела. Людей старше 45 лет, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательной системы, диабетом, ожирением, которые хотят привиться и у которых не выявлены антитела, – перечисляет Андрей Волянский.По его словам, на фоне отсутствия изученного побочного действия векторных и РНК-вакцин однозначно безопаснее выглядят инактивированные вакцины (Sinovac) и рекомбинантные (Novavax).Напомним, вакцинация от Covid-19 в Украине пройдет в пять этапов.Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, которые работают с больными коронавирусом, граждане в домах престарелых и военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. По плану вакцинация должна начаться с 15 февраля.Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования. К этой категории отнесли соцработников, людей в возрасте от 80 лет и медицинских работников, не работающих непосредственно с коронавирусными больными. По плану – в апреле-мае.Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. В эту группу попали люди в возрасте от 65 до 79 лет, а также люди, которые выполняют функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: спасатели, полиция, сотрудники СБУ, учителя и т.д.Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а также 18–59 лет с сопутствующими заболеваниями, а также граждане, находящиеся в местах лишения свободы и работники таких мест. Также во время этого этапа планируют вакцинировать профессиональные группы людей, имеющих повышенный риск инфицирования.Затем уже планируется вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.Областным властям по поводу вакцинации пока сказать нечего – запланированный брифинг руководителя Департамента охраны здоровья по состоянию на 11 февраля переносился три раза.