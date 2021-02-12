На днях в Украине по плану стартует вакцинация, но до сих пор в стране нет ни вакцины, ни списков на иммунизацию. Первыми будут прививать медиков, которые лечат больных Covid-19, а пожилым людям предлагают записываться на второй этап иммунизации.Несмотря на то, что власти объявили о начале вакцинации от коронавируса в Украине «в районе 15 февраля», списки людей на прививку в регионах еще полностью не готовы.
– Сейчас продолжается верификация списков, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе процесс будет завершен окончательно во всех областях Украины, – сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. – Сейчас процесс фокусируется преимущественно на количестве вакцин, которые придут в пределах первой волны COVAX (глобальной инициативы по взаимодействию с производителями вакцин. – Прими. ред). Это 117 тысяч доз, то есть 58 тысяч людей, которые будут вакцинированы в первую очередь. Финализированные списки еще не верифицированы на уровне областей.
Напомним, международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от Covid-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану в первом полугодии в Украину направят 117 тысяч доз вакцины Pfizer и более двух миллионов доз AstraZeneca. Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что Украина уже получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин. Поставка будет проходить с февраля 2021 года.
В первую очередь будут прививать медиков, которые лечат больных Covid-19. Также в очередь на бесплатную вакцинацию предлагают записываться пожилым людям, которые хотя привиться.
По словам Максима Степанова, украинцы могут записаться на будущую вакцинацию от Covid-19 тремя способами: через сайт МОЗ, контакт-центр Минздрава или у семейного врача.
Во Львове, например, по информации СМИ, семейные врачи уже официально формируют списки желающих привиться против коронавируса во время второго этапа вакцинации, то есть людей в возрасте от 80 лет. Соответствующее распоряжение дали еще более недели назад и до 20 февраля семейным врачам надо составить списки людей старше 80 лет, которые хотят вакцинироваться.
– Я, например, всех своих людей обзвонила за два дня. Мы все имеем списки. Это не проблема. Компьютер «выбивает» людей старше 80 лет, я сохраняю все номера телефонов, сажусь дома и обзваниваю, – рассказала семейный врач из Львова Марта Луковская.
В Харькове об этом еще даже не помышляют. Корреспондент «Вечернего Харькова», позвонив своему семейному врачу с вопросом, можно ли записать маму на вакцинацию, в ответ услышала: «Мы не записываем – у нас еще вакцины нет и неизвестно, когда будет. Как мы будем записывать? Кого?».
– Никакой очереди мы еще не формируем. Как только начнем формировать, будем людей обзванивать, – пообещала доктор.
Записаться на вакцинацию на сайте МОЗ тоже пока не получается. Специальный портал, через который производится запись и на котором должна быть собрана вся информация о вакцинах – какие они, как доставляются, все этапы вакцинации и т. д. – не работает. В МОЗ обещают, что сервис стартует к концу месяца.
– Мы планируем, чтобы ближе к концу месяца через этот портал любой мог записаться на соответствующую бесплатную вакцинацию. Чтобы было понятно, где именно он будет делать прививки, в какие сроки может быть проведена вакцинация, – отметил Максим Степанов.
Не получилось у нашего корреспондента записаться и через контакт-центр МОЗ. Оператор сообщила, что запись на вакцинацию еще не началась.
– Первый этап начнется с середины февраля, сейчас записи еще нет, – проинформировала оператор контакт-центра.
Когда можно будет выбирать вакцину?
Вакцинироваться за свой счет, по словам главы Минздрава, можно будет не раньше лета.
– Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и из того факта, что ни один производитель сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета этого не произойдет, – предположил Максим Степанов.
Кстати, как только препараты будут доступны на коммерческом рынке, все желающие смогут выбрать вакцину для прививки от коронавируса. Пока же желающих сделать прививку от Covid-19 не так-то много.
Менеджер Михаил, например, не доверяет китайской вакцине.
– Судя по данным разных стран, ее эффективность от 50% до 90%. Ну какой смысл себя травить неизвестно чем, не имея гарантии, что у тебя выработается иммунитет, – пожимает он плечами.
Пенсионерка Мария Венедиктовна привиться, в общем-то, не против, но только после того, как вакцину опробуют на себе власть имущие.
– Я не против вакцины, но пусть сначала ею уколются президент и депутаты, – осторожничает она.
Технолог Мария опасается того, что действие вакцины на организм человека до конца не изучено.
– Ну как можно прививаться препаратом, который не прошел полный цикл клинических исследований? – недоумевает она. – Я, наверное, не рискну. Кто его знает, как это отразится на нас через год, два, пять... Ведь у человечества не было такого периода времени для наблюдений за вакцинированными.
Офисную сотрудницу Наталью смущает появление вируса-мутанта.
– Даже не знаю, что делать, – честно признается она. – Вирус же мутирует. Есть ли смыл получать иммунитет от этого вируса, если ему на смену вот-вот придет другой?
А вот бухгалтер Марина Сергеевна ждет не дождется, когда наступит ее очередь вакцинироваться.
– Я так устала бояться, – говорит она. – И за себя опасаюсь, и за пожилых родителей. Думаю, нам всем нужно привиться, и сыну-подростку, в том числе. Хуже не будет – весь мир прививается.
Не против вакцинироваться и водитель Сергей.
– Безусловно, определенные опасения есть. Но прививаться буду, – уверено заявляет молодой человек. – Я оптимист – думаю, так мы вирус победим.
Эффект от вакцин узнаем в отдаленном будущем
Между тем иммунолог Андрей Волянский не рекомендует вакцинировать молодежь и беременных.
– Я предполагаю, что об отдаленных неблагоприятных эффектах генетических вакцин мы узнаем в отдаленном будущем. Поэтому я категорически против вакцинации, детей, молодых людей и беременных генетическими вакцинами. Мне не нравится, что в Израиле массово вакцинируют подростков и молодых людей, – говорит врач. – На мой взгляд, даже женщины 45–65 лет без хронических заболеваний – та группа, где летальность крайне низка, и можно обойтись без генетической прививки.
Однако все вышесказанное не означает, что вакцинация неэффективна, замечает иммунолог.
– Кого прививать? Пожилых люди (65+), которые хотят привиться и у которых не выявлены антитела. Людей старше 45 лет, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательной системы, диабетом, ожирением, которые хотят привиться и у которых не выявлены антитела, – перечисляет Андрей Волянский.
По его словам, на фоне отсутствия изученного побочного действия векторных и РНК-вакцин однозначно безопаснее выглядят инактивированные вакцины (Sinovac) и рекомбинантные (Novavax).
Когда ваша очередь?
Напомним, вакцинация от Covid-19 в Украине пройдет в пять этапов.
Вакцинация людей с критическим риском инфицирования. В эту группу входят медработники и персонал, которые работают с больными коронавирусом, граждане в домах престарелых и военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. По плану вакцинация должна начаться с 15 февраля.
Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования. К этой категории отнесли соцработников, людей в возрасте от 80 лет и медицинских работников, не работающих непосредственно с коронавирусными больными. По плану – в апреле-мае.
Вакцинация людей с высоким риском инфицирования. В эту группу попали люди в возрасте от 65 до 79 лет, а также люди, которые выполняют функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: спасатели, полиция, сотрудники СБУ, учителя и т.д.
Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а также 18–59 лет с сопутствующими заболеваниями, а также граждане, находящиеся в местах лишения свободы и работники таких мест. Также во время этого этапа планируют вакцинировать профессиональные группы людей, имеющих повышенный риск инфицирования.
Затем уже планируется вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.
И тишина...
Областным властям по поводу вакцинации пока сказать нечего – запланированный брифинг руководителя Департамента охраны здоровья по состоянию на 11 февраля переносился три раза.