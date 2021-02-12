Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Завтра окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой.
Телец (21.04–20.05)
Может появиться ощущение неуверенности и в то же время восхищения происходящим. Не робейте. Завтрашний день обещает быть удачным во всех отношениях. Надо засучить рукава и взяться за дело.
Близнецы (21.05–21.06)
Тишина и спокойствие — вот чего вам сейчас не хватает и именно к этому всеми силами стремится ваш организм. Завтра, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя противоположными началами.
Рак (22.06–22.07)
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько же можно? Так и алкоголиком недолго сделаться. Завтра в результате необдуманных действий может произойти событие, которое приведет к весьма противоречивым последствиям.
Лев (23.07–23.08)
Вероятны пустяковые, но весьма противные ссоры даже между самыми близкими людьми. Завтра от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая.
Дева (24.08–23.09)
Сейте разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет. Завтра не стоит связывать себя какими-либо условностями — выйдет не слишком хорошо.
Весы (24.09–23.10)
Вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все что заблагорассудится, кроме личной жизни. Завтра можно многого достичь, совершенно не прилагая к этому усилий.
Скорпион (24.10–22.11)
То, что происходит сейчас в вашей жизни, вы не можете ни изменить, ни предотвратить. Так стоит ли тратить силы на попытки? Завтра не нужно каким бы то ни было образом объяснять свое поведение, лучше его поменять.
Стрелец (23.11–21.12)
Если захотите, сможете проходить сквозь стены. Главное — видеть цель и верить в себя. Завтра ничто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших устремлений. Вы добьетесь успеха.
Козерог (22.12–20.01)
Не стоит полагаться на Фортуну — даже не желая вас обидеть, она может выкинуть любой фортель. Завтра облака рассеются и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания.
Водолей (21.01–20.02)
Перемены — приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Сейчас в вашей жизни будут происходить лишь такие. Завтра позаботьтесь о составлении правил ведения домашнего хозяйства.
Рыбы (21.02–20.03)
События этих дней будут очень мало зависеть от вашего желания. Лучше подстроиться. Завтра постарайтесь не навредить как душевному спокойствию, так и физическому здоровью.