Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Завтра окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой.Может появиться ощущение неуверенности и в то же время восхищения происходящим. Не робейте. Завтрашний день обещает быть удачным во всех отношениях. Надо засучить рукава и взяться за дело.Тишина и спокойствие — вот чего вам сейчас не хватает и именно к этому всеми силами стремится ваш организм. Завтра, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя противоположными началами.Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько же можно? Так и алкоголиком недолго сделаться. Завтра в результате необдуманных действий может произойти событие, которое приведет к весьма противоречивым последствиям.Вероятны пустяковые, но весьма противные ссоры даже между самыми близкими людьми. Завтра от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая.Сейте разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет. Завтра не стоит связывать себя какими-либо условностями — выйдет не слишком хорошо.Вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все что заблагорассудится, кроме личной жизни. Завтра можно многого достичь, совершенно не прилагая к этому усилий.То, что происходит сейчас в вашей жизни, вы не можете ни изменить, ни предотвратить. Так стоит ли тратить силы на попытки? Завтра не нужно каким бы то ни было образом объяснять свое поведение, лучше его поменять.Если захотите, сможете проходить сквозь стены. Главное — видеть цель и верить в себя. Завтра ничто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших устремлений. Вы добьетесь успеха.Не стоит полагаться на Фортуну — даже не желая вас обидеть, она может выкинуть любой фортель. Завтра облака рассеются и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания.Перемены — приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Сейчас в вашей жизни будут происходить лишь такие. Завтра позаботьтесь о составлении правил ведения домашнего хозяйства.События этих дней будут очень мало зависеть от вашего желания. Лучше подстроиться. Завтра постарайтесь не навредить как душевному спокойствию, так и физическому здоровью.