Волонтеры разыскивают двух харьковчан. Мужчины пропали сутки назад, 11 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

19-летний Артем Бондаренко 11 февраля около 13.30 ушел из дома в переулке Степном и не вернулся.Парень был одет в черный пуховик и темные штаны, обут в белые кроссовки. При себе у него было два рюкзака – серого и голубого цветов.Рост Артема Бондаренко – 185-190 см, спортивное телосложение.Также волонтеры разыскивают 70-летнего Ивана Олашина. Пенсионер также 11 февраля ушел из дома на ул. Архангельской Баварии и пропал.Мужчина был одет в спортивный костюм и свитер. При себе у него была барсетка с документами. Пенсионер страдает потерей памяти.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Артема Бондаренко и Ивана Олашина, просят сообщить координаторам поиска по телефонуили на спецлинию полиции по номеру