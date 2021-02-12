В центре Харькова сегодня, 12 февраля, разбили остановочный павильон.

По словам очевидцев, полностью выбиты стекла на остановке "Сад Шевченко", недалеко от памятника мячу. На кадрах с места событий видно, что асфальт усеян осколками.Пользователи Сети резко негативно отзываются о людях, которые сделали это, называя их в комментариях быдлом, генетическим мусором, дикарями, животными, лесными зверями и так далее. Также звучат предложения делать остановочные павильоны исключительно из железа."Такие остановки везде иногда разбивают. У меня на Аэрофлотской была когда-то разбита, на Мерефянском как ехать в сторону Одесской, на Южнопроектной когда-то так было, на некоторых остановках не один раз", - написал один из пользователей.За прошлый год в Харькове разбили минимум 10 остановок. Больше всего страдали павильоны на Салтовке – там разбили не меньше семи остановок. Также вандалы дважды крушили остановки на пр.Гагарина.1 декабря 2020 года была разбита остановка в центре, в районе пересечения площади Конституции с Бурсацким спуском. На плитке возле остановки были видны следы крови.