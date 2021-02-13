Кабинет министров запретил регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, разработанную в Российской Федерации. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте правительства.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни Covid-19, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором, запрещается», – говорится в документе.Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX. Контроль за этими вакцинами осуществляет Государственный экспертный центр Минздрава.