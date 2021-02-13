Слышала, что повышен размер надбавки на уход за людьми с инвалидностью. У моей сестры – ребенок-инвалид I группы. Она не работает, поскольку мальчику нужен постоянный уход. Какой размер надбавки ей положен? Нина Матвеевна

По информации Минсоцполитики, с 1 января 2021 года повысился размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.В частности, речь идет о надбавках:– лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы – с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с января – 4830,80 грн, с июля – 5062,80 грн, с декабря – 5280,80 грн);– лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы – с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с января – 3538 грн, с июля – 3708,00 грн, с декабря – 3868 грн);– одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (II группа: с января – 2741,95 грн, с июля – 2873,70 грн, с декабря – 2997,70 грн, III группа: с января – 2388,15 грн, с июля – 2502,90 грн, с декабря – 2610,90 грн);– по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А – со 100% до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (до 6 лет: с января – 4119,80 грн, с июля – 4317,30 грн, с декабря – 4503,80 грн; от 6 лет: с января – 4830,80 грн, с июля – 5062,80 грн, с декабря – 5280,80 грн).