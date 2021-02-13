К юбилею Леси Украинки Харьковский государственный академический драматический театр имени Т.Г. Шевченко порадует зрителя новой постановкой стихотворной пьесы писательницы «Лісова пісня». Спектакль будет иметь свое лицо, обещает режиссер Игорь Борис.

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Премьера спектакля «Лісова пісня» состоится 25 февраля. Постановка посвящена 150-летию со дня рождения выдающейся украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки. Театр Шевченко предлагает зрителю оригинальное прочтение пьесы от Игоря Бориса – заслуженного деятеля искусств, режиссера, имеющего опыт работы с национальной классикой.– «Лісова пісня» была создана в 1911 году. Лесе Украинке оставалось жить два с половиной. Это драматургическое произведение стало последней песней духовности, гуманитарности, сферы поэтичности самой Леси Украинки, – рассказывает Игорь Борис. – «Лісова пісня» стала как бы подведением итогов ее жизни. Мавка стала воплощением самой Леси, а все персонажи пьесы воплотили персонажей в ее жизни. Ее жизнь складывалась, как в «Лісовій пісні» – из двух половинок. Одна половинка – социальность: социум, взаимоотношения с людьми; другая – поэтичность: символ, метафора, знак. Этот конфликт был заложен Лесей Украинкой еще в начале прошлого столетия. Взяв «Лісову пісню» к 150-летию со дня рождения Леси Украинки, театр Шевченко ставит целью не просто отметить ее юбилей как факт. Важно понять суть: в театре должен быть этно-национальный рост, но в современном осмыслении концепции – формы спектакля, пластической, хореографической, музыкальной и вокальной структуры, системы сценографии, структуре построения мизансцен, атмосфере. Но не дай бог утратить суть, заложенную в драматургии «Лісової пісні». Основа складывается на базе мировоззрения самой Леси Украинки, а концептуальная трактовка – на базе ХХI столетия. Это очень важно учесть.По словам Игоря Бориса, спектакль строится из нескольких пластов. Один пласт – сама Леся Украинка, второй пласт – лес, третий – атмосфера конфликта между лесом, персонажами, добрыми и злыми духами, а также людьми в ежедневной бытовой жизни. По словам режиссера, спектакль строится на широкой палитре, целой полифонии взаимоотношений. По сюжету в «Лісовій пісні» много измены, неправды, фальши, олигархата.– Но при этом главное – сохранить в человеке человечность, сберечь веру и правду, считает Игорь Валерианович. – Тема стремления человека к прекрасному, к гармонии с природой, извечный конфликт между высокой мечтой и заскорузлой обыденностью прозвучит в спектакле особенно выразительно.Премьерная драма-феерия на два действия «Лісова пісня» пройдет на большой сцене театра 25 и 26 февраля. Над спектаклем работают сценограф Татьяна Савина, художник по костюмам Алина Горбунова, композитор Геннадий Фролов.