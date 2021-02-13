Мощность – безусловно, важный параметр, на который стоит обратить внимание при выборе электрочайника, но отнюдь не главный. У чайника есть множество и других особенностей. Например, не стоит пренебрегать регулировкой температуры.

Если десять лет назад нормой была мощность 1800–2000 Вт для электрического чайника объемом 1,5–1,7 л, то сейчас максимальная мощность 2600 Вт и даже 3000 Вт — не редкость. Да, закипают такие чайники быстрее, но пробки от повышенной нагрузки вылетают тоже неплохо. Помните о том, что ваша проводка должна быть рассчитана на такую нагрузку.Регулировка температуры тоже важна. Да, главное, чтобы чайник умел кипятить. Но если вы пьете преимущественно зеленый чай, то можете экономить электричество, нагревая воду всего лишь до 80 градусов. Если в семье есть ребенок, можно готовить ему детское питание, нагревая воду до 40 градусов. Кстати, не все чайники с регулировкой температуры умеют нагревать до такой температуры, для многих минимум — это 50 или 70 градусов. Панель управления и кнопки регулировки температуры располагаются либо на базе, либо на ручке – кому как удобно. Но если выбираете расположение на ручке, то важно, чтобы на ней же была и кнопка блокировки панели, иначе, когда вы возьмете чайник в руки, настройки могут сбиться.Кроме того, у чайников есть множество других особенностей. Каждая из них малозначительна, но на них стоит обратить внимание и соотнести с собственными представлениями об удобстве:– подсветка;– фильтр от накипи – есть почти везде, нейлоновый изнашивается быстрее стального;– наличие или отсутствие шкалы уровня воды – есть мнение, что у чайников с окошком для воды больше шансов дать течь;– двойные стенки и функция поддержания тепла (эффект термоса, во втором случае — с расходом электричества для подогрева);– корзина для заваривания чая (колбу чайника придется часто мыть);– открытый или закрытый нагревательный элемент: почти во всех моделях используется закрытый нагреватель, хотя открытого не стоит бояться: просто его труднее чистить, а вообще-то вода с ним закипает быстрее, и ничего страшного в нем нет;– возможность удаленного управления: модно, удобно – включай с дивана, не отрываясь от сериала, но предупреждать о том, что в чайнике нет воды, «умные» модели пока не научились, это следующий уровень эволюции чайников.