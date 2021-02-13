Штрафы за угрозы, шантаж и ночные звонки – Верховная Рада приняла за основу законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний. Сейчас должники зачастую попадают под «пресс» коллекторов, которые не гнушаются любыми методами.

Заемщики стали героями порноколлажа

Когда вам без проблем дают пятнадцатый кредит

Вместо угроз – переговоры

Должнику сообщат о привлечении коллекторов

Не пойдет ли парламент на поводу у коллекторов?

Мошеннические схемы с участием коллекторов – не редкость. Буквально на днях появилась информация о разоблачении преступной группы коллекторов, которая участвовала в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.– Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании находились и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. С помощью компьютерных фоторедакторов злоумышленники изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников, угрожали распространением этих материалов, а также применением физической расправы, – сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины. – Правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества – открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины. Сотрудники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и черновые записи. Обыски проходили одновременно на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей.Расцвет коллекторского бизнеса выливается для должников в отнюдь не веселое, а подчас и весьма плачевное общение со взыскателями долгов.– Как известно, коллекторы воздействуют на должников угрозами, шантажом, запугиванием, распространением информации среди соседей, созданием и распространением порноколлажей, – рассказывает юрист Роман Чумак. – Коллекторы собирают о должнике полную информацию – о его родственниках, о состоянии здоровья, месте учебы или работы... Нередко допекают звонками его начальству. Мишенью коллекторов часто становятся родственники должника. Самый любимый контингент – бабушки-дедушки. Бабушка, конечно же, достанет отложенные «на смерть» деньги, которые собирала всю жизнь, и отдаст долги за любимого внука или племянника.Как правило, к услугам коллекторов, которые используют столь грубые методы работы с должниками, прибегают небольшие компании-однодневки, для которых целью является быстрый возврат долга любыми способами, а вовсе не обеспечение долгосрочных отношений с клиентами, заемщиками и отсутствие имиджевых рисков. Зачастую они выдают кредиты людям, которые имеют не очень хорошую кредитную историю.– В Украине есть специальный ресурс – Бюро кредитных историй, на котором можно узнать, какие кредиты брал тот или иной человек, какие погасил, какая у него имеется задолженность. И там же можно посмотреть, какие кредитные организации делали запрос для получения информации в отношении данного человека, – рассказывает Роман Чумак. – И когда клиент приходит за кредитом, финансовая организация первым делом проверяет его кредитную историю. Видя, что человек уже имеет 14 просроченных кредитов, ему, тем не менее, выдают пятнадцатый. Делается это с одной лишь целью – накрутить нереальные проценты, а потом «выбить» из этого человека деньги с помощью коллекторов, которые не гнушаются никакими методами.А поскольку коллекторские компании работают без лицензии, ни в какие реестры они не занесены – их ничто не пугает.– Правда, банки, как правило, прибегают к услугам тех коллекторов, которые ведут себя более-менее нормально, потому что на их деятельность можно пожаловаться в Нацбанк. Это несколько ограничивает их в противоправных действиях, – уточняет юрист.Принятый Верховной Радой за основу законопроект №4241 «О защите должников при урегулировании просроченной задолженности» устанавливает четкие правила работы коллекторов, требования этичного поведения с должниками, санкции за возможные нарушения, надзор за коллекторской деятельностью.– В частности, предусмотрен запрет на ночные звонки, звонки работодателю, соседям, родственникам, распространение персональных данных, угрозы, запугивание, шантаж, размещение неправдивой информации, введение должника в заблуждение и т.д. Все перечисленные методы коллекторы очень часто используют в своей деятельности, – говорит Роман Чумак.Таким образом, коллекторы должны будут соблюдать определенные правила поведения при взаимодействии с гражданами.– Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и вводит ограничения на максимальную частоту этого взаимодействия, – продолжает Роман Чумак. – Сотрудничество может происходить посредством переговоров в виде личного общения или по телефону, уведомлений с помощью текстовых и голосовых сообщений либо отправки писем по месту жительства и трудоустройства должника. При таком сотрудничестве компания-кредитор должна сообщить свое наименование, ФИО и индекс представителя, правовые основания и размер долга. Если потребитель потребует, то в течение семи дней кредитная компания должна предоставить данные в документальном виде.За нарушение предусмотрена ответственность – от штрафов до исключения из реестра коллекторских компаний.– Таким образом, документом предусмотрено создание публичного реестра коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться, – рассказывает юрист.Кроме того, кредиторы будут обязаны информировать должника о неизбежном привлечении услуг коллекторов для урегулирования просроченной задолженности. Финансовые учреждения также должны будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.– Причем банки или другие кредитные компании имеют право заключать договоры исключительно с юридическими лицами, которые зарегистрированы в Реестре коллекторских компаний, с обязательным уведомлением НБУ о заключении договора, – уточняет Роман Чумак. – Если коллекторская компания исключена из реестра, договор с ней немедленно расторгается.Надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ.– Предполагается, что Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ получит право штрафовать нарушителей или исключать их из реестра, – поясняет юрист.Однако Роман Чумак сомневается, что законопроект в нынешней редакции будет принят в целом.– Фактически он вообще останавливает деятельность коллекторских компаний, рынок которых сейчас очень бурно развивается. Эффективность их работы как раз и обусловлена такими вот бесчеловечными методами, которые они применяют, – замечает он.Не пойдет ли парламент на поводу у коллекторов?– Это уже вопрос к депутатам и вопрос лобби, – считает юрист.