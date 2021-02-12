Об этом нардеп написала на своей официальной странице в Facebook.

В частности депутат отметила, что повышение тарифов связана не столько с требованиями международных организаций, сколько с умением властей находить способы увеличивать доходы государства.«МВФ, как кредитора украинской экономики, всегда интересовала только сбалансированность доходов и расходов государственного бюджета. Подчёркиваю, именно это интересует международные организации при предоставлении финансовых траншей.То есть, если уровень тарифов ведёт к падению доходов бюджета из-за снижения прибыльности одного из самых крупных налогоплательщиков — Нефтегаза, то действительно необходимо находить механизмы компенсации недопоступлений», - рассказала нардеп.По ее словам, всегда существуют разные варианты выхода из ситуации, и они могут быть разными — от повышения эффективности работы Нефтегаза и уменьшения его административных расходов, до увеличения объёмов добычи украинского газа и устранения «схематозных посредников» на рынке энергоносителей.«Увеличение тарифов — «лобовой» и в данных условиях, полностью неадекватный подход. Если правительство не в состоянии справляться с экономическими вопросами самостоятельно, то абсолютно неприемлемо перекладывать эту проблему и неподъёмный финансовый груз на людей.Главная причина возникшей ситуации с тарифами — не обстановка на мировом рынке энергоносителей или требования международных организаций, а полная некомпетентность правительства и коррумпированность энергетической системы нашей страны», - подчеркнула Светличная.Депутат отметила, что обеспечить справедливую цену как на газ, так и на электроэнергию может лишь компетентное руководство и зачистка всех коррупционных звеньев.