Кабинет министров разрешил проводить во время карантина массовые мероприятия с наполненностью залов до 50%.

Соответствующие изменения правительство внесло 5 февраля в свое постановление от 9 декабря 2020 года.

«Согласно изменениям разрешен прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и по проведению публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий», – говорится в документе.

Мероприятия могут проходить, если заполненность зала не превышает 50% из расчета не менее пяти квадратных метров на человека.

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