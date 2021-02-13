Кабинет министров разрешил проводить во время карантина массовые мероприятия с наполненностью залов до 50%.

Соответствующие изменения правительство внесло 5 февраля в свое постановление от 9 декабря 2020 года.«Согласно изменениям разрешен прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и по проведению публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий», – говорится в документе.Мероприятия могут проходить, если заполненность зала не превышает 50% из расчета не менее пяти квадратных метров на человека.