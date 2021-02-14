Экологи бьют тревогу – загрязненность воздуха в Харькове втрое превышает норму. Между тем в городе нет даже программы по защите окружающей среды. Почему так сложно бороться с одним из основных виновников загрязнения – коксовым заводом?

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Вопрос риторический

Загрязненность воздуха в Харькове втрое превышает норму

Справиться с коксохимом непросто



Экологическая политика отсутствует

Председатель Харьковской областной организации Всеукраинской экологической лиги Сергей Разметаев выделяет три сферы, которые больше всего загрязняют окружающую среду на Харьковщине.– Первая – автотранспорт, это наибольший загрязнитель воздуха в Харькове. Вторая – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые осуществляют сброс сточных вод в природные водоемы, а также несколько промышленных предприятий – таких как, харьковский коксохим, балаклейский цементно-шиферный завод. И третья сфера – бытовые и промышленные отходы, – перечисляет эколог.Такие газодобывающие предприятия, как шебелинский завод, а также имеющиеся на территории области газовые скважины – тоже крупные загрязнители окружающей среды. Однако об их негативном влиянии можно только догадываться.– К сожалению, фактических данных о состоянии газодобывающей промышленности, имеющейся в Харьковской области, не существует, – говорит Сергей Разметаев. – Только на основании сумм платежей загрязнителей в Фонд охраны окружающей среды можно сделать вывод, где у нас наиболее удручающая ситуация. Так, наибольшая сумма уплаты – в Красноградском районе, где расположены предприятия газодобывающей промышленности. Только по таким косвенным данным можно сделать вывод, насколько плоха ситуация.А информация о количественных показателях загрязнений – например, об объеме сточных вод, которые образуются в результате газодобычи, шлака из газодобывающих скважин – не доводится до широкой общественности.– Почему? Большие деньги. Бить тревогу нужно в первую очередь громадам, местному населению. Но им это невыгодно, поскольку газодобытчики взяли в аренду земельные участки у собственников земельных паев и люди получают в качестве арендной платы огромные для них деньги – до 20 тысяч в месяц. Местные громады в виде сельсоветов тоже получают дополнительные средства на свои потребности – там дорогу заасфальтировали, там полигон бытовых отходов обустроили, где-то отремонтировали сельскую школу, вложили деньги в фельдшерско-акушерский пункт. А о стратегических последствиях – скажем, о том, что не будет у них больше сельхозугодий, – никто не задумывается. Собственники земельных паев – пожилые люди с пенсией в размере две тысячи гривен, а тут 20 тысяч каждый месяц. Как они могут быть против? – разводит руками эколог.Отсутствие экологического воспитания населения – большое упущение и местной власти в том числе, считает Сергей Разметаев.– Ни город, ни область вообще не уделяют внимания экологическому воспитанию населения, – считает он. – Много вы видите по Харькову социальной рекламы: «Не бросай мусор», «Береги лес», «Проводи своевременный техосмотр автомобиля»? Часто вы наблюдаете по телевизору рекламу, посвященную охране окружающей среды? – задает риторические вопросы эколог.Загрязненность воздуха в Харькове, как говорится в ежегодном Национальном докладе о состоянии окружающей среды, превышает норму в два-три раза.– В некоторых местах, например, на автотранспортных дорогах – больше, в некоторых – меньше. Но в целом картина такая, – говорит Сергей Разметаев.А все потому, что в Харькове напрочь отсутствует экологическая политика.– Кто видел городскую программу охраны окружающей среды? Ее просто нет. Непонятно, как формируются и как тратятся средства Фонда защиты окружающей среды в городском бюджете, – отмечает эксперт. – Наша организация сделала три запроса в мэрию, но так и не получила ответов на свои вопросы. Общую сумму показали – и все. Как мы поняли, все пошло на очистку берегов рек и на «Харьковводоканал». Очистка берегов, спуск воды, подготовка пляжей – это, конечно, важные затраты, но ведь это фактически благоустройство, а не охрана окружающей среды, в которой было бы комфортно и безопасно жить горожанам.Что касается коксового завода как одного из основных виновников загрязнения воздуха в Харькове, то справиться с ним, по словам эколога, непросто.– Коксохим строили как небольшое научно-исследовательское предприятие. Постепенно город расстраивался и со временем завод оказался в центре жилищной застройки. Потом его выкупили бизнесмены, возродили производство. Это небольшое по масштабам страны коксохимпредприятие, но оно есть, – рассказывает Сергей Разметаев. – И когда предприниматели возобновили производство, они выполнили все государственные требования, получили все разрешения, поставили очистные сооружения. Фактически они сейчас работают в правовом поле, и просто так закрыть завод невозможно. Безусловно, промышленное предприятие лучше вынести за пределы населенного пункта. Но правовых оснований запретить его деятельность не существует. Можно писать петиции, инициировать проверки – завод к ним готов. Экологическое подразделение укомплектовано бывшими сотрудниками департамента экологии – у них там комар носа не подточит, в наличии все справки, экспертизы.Экологическая лига Харьковщины, по словам Сергея Разметаева, неоднократно пыталась обратиться в суд по поводу возмещения вреда, причиненного гражданам работой коксохима. Но, как ни странно, не нашла поддержки у местного населения, проживающего в непосредственной близости от завода.– Необходимо, чтобы письменное согласие на подачу иска дали жители района, проживающие непосредственно около коксового завода: «Даю согласие Всеукраинской экологической лиге обратиться в суд с иском о защите моего права на безопасную окружающую среду». Не дал ни один... А активисты в непосредственной близости не проживают, – поясняет эколог.Выход, по его мнению, один – поднимать экономику, платить налоги в местный бюджет, чтобы у города была возможность выкупить предприятие и закрыть его или оплатить перенос за черту города.Основная сложность в Харьковской области – отходы, в том числе жилищно-коммунальные, которые складируются в неприспособленных для этого местах, а также качество воды. Но появилась и новая проблема, которая превращается в катастрофу.– Новая проблема, на которую сейчас активно обращают внимание – вырубка в области лесов. Это происходит в Змиевском, Краснокутском, Изюмском районах. Если смотреть с воздуха – картина очень печальная. Через полкилометра-километр от более-менее большой трассы леса уже нет, – рассказывает Сергей Разметаев. – Причем вырубаются высококачественные леса, дубовые. Это огромная проблема для Харьковщины, которая является лесостепной зоной. Огромные промышленные объемы вырубки лесов – это ужас. Все обо всем знают – но на первый план выступает коррупция.По словам эколога, чтобы вырастить такой лес, необходимо как минимум 20 лет. А ведь его еще надо посадить.– А где материал? Где деньги? Где проект лесоразведения? Если с незаконной вырубкой хоть как-то борются, то насчет ликвидации последствий есть вопросы, – говорит эколог. – А все потому, что у нас по сути нет Департамента экологии в обладминистрации. А о чем они могут рапортовать, если в стране вообще уничтожена государственная экологическая политика, напрочь отсутствует экологическая политика в Харьковской области?