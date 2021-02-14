Харьковчане нередко жалуются, что газ у них горит красным или желтым пламенем, и сетуют на плохое качество топлива. Что это на самом деле значит? Куда обращаться, чтобы проверить качество газа и кто за это заплатит?

Газ неслучайно называют голубым топливом. Именно такой цвет должно иметь пламя конфорки в плите или котле. Но иногда харьковчане вместо голубого видят желтое или красное пламя. Многие считают, что это свидетельствует о плохом качестве топлива. Однако специалисты утверждают, что смена цвета пламени указывает совсем на другие проблемы.– То, что пламя конфорки сменило цвет, вовсе не свидетельствует о плохом качестве газа, – говорит координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети «Опора» Татьяна Бойко. – Весь газ, который добывают и транспортируют, оказывается в одной трубопроводной системе. Перед попаданием в магистральный газопровод топливо проверяют в специальной лаборатории на соответствие требованиям. Таким образом, в систему поступает исключительно проверенный газ.Однако если у вас все же есть сомнения относительно качества топлива, можно подать письменное заявление в «Харьковгаз» или «Харьковгоргаз» с просьбой провести дополнительную проверку качественных показателей газа.– Если окажется, что качественные показатели газа в норме, потребителю придется оплатить работы. Если нет – заплатит газораспределительное предприятие, – уточняет Татьяна Бойко.Наиболее же распространенная причина того, что пламя в конфорке из голубого стало желтым или красным, – проблемы с давлением в газораспределительной системе.По мере того как газ поступает из магистрального газопровода в оборудование потребителей, давление в трубах снижается. Если оно ниже нормы, качество горения газа снижается и цвет пламени меняется, – поясняет специалист.Кроме того, на цвет пламени могут влиять проблемы с газовым оборудованием.– Следует помнить, что от исправности газовых приборов может зависеть не только ваше здоровье, но жизнь. Поэтому нужно регулярно проводить техосмотр газовых плит, колонок и котлов, – предупреждает Татьяна Бойко. – Если видите красное или желтое пламя или чувствуете запах газа, звоните по номеру 104. Ни в коем случае не пытайтесь сами наладить газовое оборудование – доверьте это профессионалам. Чтобы обезопасить свое жилье, можно также установить датчик угарного газа и регулярно проветривать помещение.