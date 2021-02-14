Казалось бы, купить электрочайник – невелика премудрость. Но приходишь в магазин – и с порога теряешься от огромного ассортимента. Как не натворить ошибок, столкнувшись с богатым выбором?

Вкратце о материалах

Чайник – вещь потенциально опасная с точки зрения электричества, поэтому никаких рынков, никакой продукции неизвестных производителей, пусть даже она будет в три раза дешевле. Кроме того, качество сборки и продуманность конструкции должны быть идеальными, иначе устройство может ошпарить кипятком или паром.Возьмите чайник в руку и сделайте вид, что наливаете воду. Представьте, что с водой чайник будет на килограмм или полтора тяжелее, а пользоваться им будут и ваши домочадцы, и кто-то из них слабее, чем вы. Кисть не должна испытывать сильного напряжения, выворачиваться – такое бывает, когда форма ручки неэргономична, неправильно расположена по отношению к корпусу, слишком тонкая сверху и утолщенная внизу. От формы ручки зависит, как нагрузка будет распределяться на кисть и запястье. Лучше, если утолщение сверху и ручка начинается прямо у крышки. И определенно надо «пробовать».Крышка должна открываться и закрываться без усилий и рывков и надежно фиксироваться при закрывании. Пружинно-кнопочный механизм — это хорошо, съемная крышка — опасно, за ее фиксацией придется следить. Открывать ее, когда в чайнике есть пар (например, чтобы налить воду), тоже может быть небезопасно. Носик чайника не должен загибаться вниз, как бы красиво это ни выглядело — вода из него прольется мимо чашки, а потребитель может обжечься.Осмотрите «окошко» для определения уровня воды изнутри: как оно вклеено, нет ли зазоров, кривизны, и вообще – если хоть что-то вызывает подозрение в качестве сборки, то лучше не покупать, ибо протечки — самая частая поломка чайников.Кроме того, стоит обратить внимание на место для хранения шнура в подставке: провод чайника не должен болтаться и провисать — это опасно.Обращайте внимание на контроллер, который расположен в месте соединения чайника с подставкой. Эта деталь отвечает за отключение чайника при закипании и включении без воды и должна быть качественной и долговечной.Чайники из нержавеющей стали маркировки 18/10 (т. н. «медицинская» или «хирургическая» сталь, ее используют и для посуды) – тяжелые и шумные.Чайники из керамики – тяжелые, могут разбиться и долго закипают, зато долго сохраняют тепло.Чайники из стекла – тоже тяжелые и очень красивые, но если за ними не ухаживать, то выглядят они неопрятно.Чайники из пластика – легкие и дешевые, но жалобы из-за неприятного запаха поступают на такие модели чаще, чем на другие.