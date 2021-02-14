За последний год Харьковская область потеряла позиции лидера по социально-экономическому развитию среди регионов Украины и скатилась до последних позиций, в частности, в рейтинге по комфортности ведения бизнеса.

По данным исследования экспертно-аналитического центра «Офис эффективного регулирования», комфортным регионом для ведения бизнеса в 2020 году стала Житомирская область. В топ также вошли город Киев, Черниговская и Ривненская области. Винницкая и Ивано-Франковская набрали одинаковое количество баллов и разделили пятую строчку рейтинга, в то время как Харьковщина заняла почти последнее место.

Эксперты отмечают, что этот рейтинг характеризует работу местных властей. Способ реализации полномочий очень часто оказывает решающее влияние на качество сервиса, который получают предприниматели.

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