Все вокруг говорят о последствиях пандемии коронавируса и карантина для психического здоровья. Психика действительно страдает или это очередные мифы и страшилки? Светлана Соловейчик

Градус тревоги повышается

Люди жалуются на апатию и усталость



Почему так происходит?



Что с этим делать?