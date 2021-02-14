Для того, чтобы достичь долголетия, врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.

По словам врачей, некоторый вид физической активности влияет на продолжительность жизни, а также способен защитить организм от различных заболеваний.Спорт предотвращает появление болезней сердца. Врачи заявляют, что не обязательно выполнять физические упражнения, нужно просто каждый день устраивать прогулки на свежем воздухе.Сообщают, что был проведен эксперимент, в котором взяли участие 27738 человек от 40 до 79 лет. Специалисты собрали информацию за 13-летний период их жизни. Оказалось, что у всех участников эксперимента, которые каждый день делали прогулки по одному часу, продолжительность жизни увеличилась больше, чем у тех людей, которые ходили меньшее количество времени.Кроме этого, особенно мужчины после 40 лет, начали меньше тратиться на медицинские услуги.