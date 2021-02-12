В Купянском районе, Харьковской области спасатели потушили пожар в заброшенном пятиэтажном доме.

Об этом сообщили спасатели.



В четверг, 11 февраля, в 11:21 в спасатели получили сообщение о возгорании в заброшенном пятиэтажном нежилом доме в поселке Ковшаровка Купянского района.



По данным спасателей, на втором этаже дома горел мусор на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших в помещении не обнаружили. В 12:40 огонь потушили. Причина пожара устанавливается.