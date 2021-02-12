События На Салтовке столкнулись троллейбус и легковушка Вечерний Харьков 20:02 196 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошло рядом с авторынком на Барабошово. Читайте также Под Харьковом потушили пожар в заброшенной многоэтажке На проспекте Гагарина фура снесла забор ДТП на Новоивановском мосту БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом потушили пожар в заброшенной многоэтажке События 21:01 Лента новостей Под Харьковом потушили пожар в заброшенной многоэтажке 21:01 На проспекте Гагарина фура снесла забор 20:05 На Салтовке столкнулись троллейбус и легковушка 20:02 ДТП на Новоивановском мосту 19:45 На Клочковской погас свет и не работают светофоры 19:30 Астропрогноз на 13–14 февраля 2021 г. 19:04 Светличная назвала главные причины роста тарифов в Украине 18:59