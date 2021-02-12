Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

По словам очевидцев, ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошло рядом с авторынком на Барабошово.


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