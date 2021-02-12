Уже рассмотрены 13 исков о взыскании платы за проезд грузовиков на дорогах Харьковской области. Сумма составила более полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.



В 2020 году прокуратура предъявила 17 исков в интересах Государственной службы Украины по безопасности на транспорте о взыскании платы за проезд тяжеловесных транспортных средств по дорогам Харьковской области.



Общая сумма исков составила почти 1 млн грн. Суды Харьковщины уже рассмотрели и удовлетворили 13 исков на 504 тыс. грн. Другие иски находятся на рассмотрении. В бюджет нарушители уже уплатили 405 тыс. грн.



В текущем году суды открыли производство в трех аналогичных делах.



В прокуратуре отметили, что основными нарушениями являются неоформление разрешений на превышение нормативно-весовых параметров, неуплата за проезд.