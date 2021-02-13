Об отключениях предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Академика Проскуры, 9-бул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк)ул. Тобольская, 38, ул. Деревянко, 15, 17, 19, ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк)