Под Харьковом жители Пересечного перекрыли трассу.Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", жители Пересечного снова вышли на акцию протеста против повышения стоимости тарифов, введенного в Украине с 1 января. В частности люди недовольны ценой на газ.
Протесты начали прокатываться по Украине с января 2021 года. Так, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились харьковчане, а также жители Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районов области.
Напомним, что ранее Юлия Светличная прокомментировала ситуацию с ростом стоимости тарифов в стране. По ее словам, повышение тарифов связано не столько с требованиями международных организаций, сколько с умением властей находить способы увеличивать доходы государства.
«Увеличение тарифов — «лобовой» и в данных условиях, полностью неадекватный подход. Если правительство не в состоянии справляться с экономическими вопросами самостоятельно, то абсолютно неприемлемо перекладывать эту проблему и неподъёмный финансовый груз на людей.
Главная причина возникшей ситуации с тарифами — не обстановка на мировом рынке энергоносителей или требования международных организаций, а полная некомпетентность правительства и коррумпированность энергетической системы нашей страны», - подчеркнула Светличная.