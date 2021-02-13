Авария произошла утром, 13 февраля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, в районе поселка Коробочкино Чугуевского района столкнулись фуры "DAF", "Reno 460" и автомобиль «Газель», водитель которого погиб на месте аварии. Его тело спасателям пришлось извлекать из покореженного кузова с помощью специальных инструментов.Также сотрудникам ГСЧС пришлось спасать пострадавшего водителя автомобиля Reno. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.