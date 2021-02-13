События Ремарки: Дороги одногодки, пожар на Гагарина и проблемы с зарплатами учителям Анна Почапская 16:11 154 Об этом рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Подробности в выпуске: Читайте также Правила игры для коллекторов будут ужесточены Расклады: Цена безответственности властей Харькова и области (видео) Театр Шевченко презентует «Лісову пісню» в современной трактовке БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Правила игры для коллекторов будут ужесточены События 16:02 Лента новостей Ремарки: Дороги одногодки, пожар на Гагарина и проблемы с зарплатами учителям 16:11 Правила игры для коллекторов будут ужесточены 16:02 Расклады: Цена безответственности властей Харькова и области (видео) 15:53 Чайники пока не научились говорить 14:24 Театр Шевченко презентует «Лісову пісню» в современной трактовке 12:41 В Харькове ДТП под элитным автосалоном 12:00 В Харьковской области произошло смертельное ДТП 11:19