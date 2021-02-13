Не так давно Президент Украины анонсировал возможный запуск украинского спутника на околоземную орбиту. Оказалось, что есть одно огромное "но".

Когда Зеленский рассказал, что Украина планирует запустить на орбиту наш украинский спутник, я подумал, что наконец-то президент начал мыслить в тех масштабах, которые мы все ждем от главы государства.Ведь что может быть лучше, чем вернуться в рамки космической нации, которой украинцы, по сути своей сути являются? Да и вообще, когда президент поднимает глаза в небо и ставит настолько глобальные цели, реально объединяющие нацию, это радует. Ведь у нас есть серьезные мощности, конструкторские бюро, амбициозные проекты "Циклон" и "Маяк". Даже программное обеспечение и "начинку" прекрасно сможет сделать харьковский "Хартрон".Но оказалось, что в Киеве решили отдать все на аутсорс и для запуска планируют использовать «SpaceX». Имея собственные ресурсы и прекрасный шанс, для того, чтобы продемонстрировать собственные технологии на весь мир.Уважаемый Владимир Зеленский, хватит слушать прагматиков, которые вам это советуют. Просто представьте, как миллионы украинцев с придыханием смотрят онлайн трансляцию. Как перед запуском стоит украинская ракета с украинским флагом и украинским спутником внутри. Как она успешно достигает космоса и все мы радуемся.Представьте этот сигнал всему миру: "Украина - космическое государство!". А об этом узнают все. В Крыму, в ОРДЛО, в России... везде!Да и вообще, забудьте про спутник. Выводите в космос астронавтов. Вот прямо вместо большого строительства. Строителей дорог никто не помнит. Помнят лишь коррупционные скандалы вокруг вашего проекта. А вот люди, которые запускают астронавтов в космос - остаются в истории.