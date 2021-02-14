Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 14.02.21 г.ул. Гражданская, 7 до 20:00 14.02.21 г.ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк) до 20:00 15.02.21 г.ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.02.21 г.б-р Жасминовый, 13 (п. №1, стояк), пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15.02.21 г.пер. Овсяный (ч/с), пер. Детский (ч/с), ул. Техническая (ч/с), пер. Гречаный (ч/с), ул. Дагестанская (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (ч/с), пер. Дагестанский (ч/с), пер. Кипренский (ч/с) до 20:00 14.02.21 г.