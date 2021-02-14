Пожар произошел около полуночи в Краснокутске. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в частном доме на улице Яровая поступило на номер «101» в 23:34.К месту происшествия выехало отделение службы спасения на автоцистерне в составе пяти спасателей. На момент их прибытия огонь успел распространиться на деревянные перекрытия дома и домашние вещи в одной из комнат.По словам спасателей, в пожаре пострадали мужчина и женщина, которые пытались самостоятельно потушить возгорания. С ожогами рук, лица и отравлением угарным газом их госпитализировали в районную больницу.В 00:20 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован.