Об этом сообщается на сайте "Харьковоблэнерго".

улица Центральная - 1; 10; 12; 4; 8;

Улица Молодежная - 1; 10; 12; 14; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Улица Хальзова - 1; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 4; 41; 5; 6; 7; 8; 9.

Улица Центральная - 1; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37; 40; 42; 43; 45; 46; 47; 49; 5; 50; 52; 53; 55; 57; 59; 6; 60; 64; 65; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 8; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 89; 90; 94; 95.

Улица Школьная - 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 39; 4; 7; 9.

Улица Степовая - 1; 29; 45.

Улица Центральная - 1; 11; 12; 14; 15; 19; 2; 21; 23; 25; 25А; 27; 29; 3; 5; 6; 7; 8.

Улица Молодежная

Улица Центральная - 12; 14; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 39; 40; 41; 42; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 61; 61А; 62; 63; 65; 66; 69; 73; 79; 8А; 93.

Улица Центральная - 2; 3; 4; 5; 8.

Согласно официальной информации компании, из-за технологического нарушения десятки домов в пяти населенных пунктах Краснокутского района остались без электроснабжения.По состоянию на утро, 14 февраля, света нет по следующим адресам:Также сообщается об отключении электроснабжения в поселке Покровка, Коломацкого района.