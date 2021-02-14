Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которыми жил регион 8 - 14 февраля.Жители Ольховки вышли на площадь Свободы с протестом против добычи песка
Громада поселка продолжает выходить с пикетами против работы песчаного карьера, работников которого обвиняют в разрушении села.
На проспекте Гагарина произошел смертельный пожар
Во время пожара в 14-ти этажке на проспекте Гагарина погиб 37-летний мужчина.
В Харькове обезвредили агента ФСБ (фото)
В Харькове задержали мужчину, который пытался купить информацию по новейшей украинской военной технике.
Блок Светличной оспаривает в суде избрание секретаря горсовета
Депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском горсовете оспаривают в суде решение об избрании секретаря горсовета.
В Харькове нашли тело подростка, которого разыскивали несколько дней
Погибшего обнаружили под мостом по улице Ахсарова, в сторону Алексеевского жилмассива.
Экологическая ситуация в Харьковской области - наихудшая в стране
За январь 2021 года в Харьковской области инспекторы составили 229 админпротоколов о нарушении экологического законодательства, что является наибольшим количеством по сравнению с другими регионами Украины.
Суд в Харькове определился с мерой пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП
В аварии погибли полковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия.
В Харьковской области продолжаются протесты из-за высоких тарифов
Жители Пересечного снова вышли на акцию протеста против повышения стоимости тарифов, введенного в Украине с 1 января. В частности люди недовольны ценой на газ.
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