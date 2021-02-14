Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которыми жил регион 8 - 14 февраля.

На проспекте Гагарина произошел смертельный пожар

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