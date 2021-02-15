В Харькове, 15 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



проезд Киргизский, 11, пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 15.02.21 г.



А также:



Московский район:

ул. Сергеевская, 3-б (п. №1, стояк), шоссе Салтовское, 157 (п. №3, стояк) до 17:00 15.02.21 г.; ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк), пр. Московский, 85, 89 до 20:00 15.02.21 г.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.02.21 г.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 15.02.21 г.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 24 (п. №3, стояк) до 17:00 15.02.21 г.; ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 15.02.21 г.

