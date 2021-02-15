Парень и девушка из Харькова сковали себя цепью, чтобы проверить свои чувства.Носить цепь они намерены три месяца.

Александр и Виктория намерены прожить прикованными друг к другу три месяца. Приковали себя к друг другу они на 14 февраля,в День Святого Валентина.



Сварку провели в Киеве, возле скульптуры Единения на Днепровской набережной. Такая проверка чувств была зафиксирована представителями Книги рекордов Украины.



Об этом сообщил член национального реестра рекордов Виталий Зорин, который написал на своей странице в Facebook, что пара подготовилась к жизни, которая ее ждет.



Чтобы пара не сняла цепь, ее также опломбировали.