На Героев Труда ребенка закрыли в групповой комнате. Девочка решила выпрыгнуть со второго этажа, чтобы присоединиться к детям, которых вывели на прогулку.

Об этом говорится в приговоре Харьковского апелляционного суда.



По информации суда, обвиняемая работала воспитательницей в яслях-саду №366 на улице Героев Труда. Днем 18 апреля 2016 года женщина вывела на прогулку детей группы №9, однако не заметила в групповой комнате ребенка и закрыла его в помещении. Девочка не смогла открыть дверь комнаты, расположенной на втором этаже, и решила выпрыгнуть из окна. Ребенок залез на подоконник, открыл окно и прыгнул со второго этажа. В результате падения девочка получила сотрясение головного мозга, переломы грудных позвонков.



Московский районный суд Харькова в сентябре 2016 года приговорил женщину к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Прокурор обжаловал приговор, отметив, что на момент совершения правонарушения обвиняемая достигла пенсионного возраста, а суд, нарушив требования закона, назначил ей ограничение свободы. Прокурор просил апелляционный суд изменить приговор на штраф в размере 1,7 тыс. грн.



Суд жалобу прокурора удовлетворил, приговор Московского районного суда в части назначенного наказания отменил и заменил его на штраф. При этом на основании Закона "Об амнистии" суд освободил женщину от отбывания наказания.