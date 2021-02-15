В Балаклейском районе Харьковской области в результате пожара погиб 70-летний мужчина.

Об этом сообщили спасатели.



В воскресенье, 14 февраля, в 6:42 к спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Воровского в городе Балаклея. Горела крыша и домашние вещи на площади около 80 кв. м.



В одной из комнат дома спасатели обнаружили тело владельца дома, мужчины 1940 года рождения.



В 9:15 огонь потушили, причина пожара устанавливается.