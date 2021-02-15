События На Веснина машина выскочила на обочину Вечерний Харьков 10:50 623 По словам очевидцев, по предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале. Читайте также «Три солнца»: харьковчане стали свидетелями редкого атмосферного явления (видео) В Харькове обнаружены десятки новых случаев заболевания COVID-19 В центре Харькова надолго ограничили движение транспорта по одной из улиц БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Три солнца»: харьковчане стали свидетелями редкого атмосферного явления (видео) События 14:18 Лента новостей Православные празднуют Сретение Господне 14:40 «Три солнца»: харьковчане стали свидетелями редкого атмосферного явления (видео) 14:18 В Харькове обнаружены десятки новых случаев заболевания COVID-19 14:00 Чугунный заварник удивит гостей 13:38 В центре Харькова надолго ограничили движение транспорта по одной из улиц 13:20 Выборы мэра в Харькове: на глазах у полуторамиллионного города началось «плетение сеток» 13:15 В Харьковской области ежемесячно пропадают десятки детей 12:58