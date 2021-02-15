95 детей родилось в Харькове за последние три дня - 12, 13 и 14 февраля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 12 февраля, в городе родилось 49 детей: 28 мальчиков и 21 девочка, в том числе две двойни: мальчик и девочка появились на свет в региональном перинатальном центре и две девочки - в городском перинатальном центре.



В субботу, 13 февраля, родилось 24 ребенка: 11 мальчиков и 13 девочек, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.



В воскресенье, 14 февраля, родилось 22 ребенка: 11 мальчиков и 11 девочек.