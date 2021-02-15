Юлия Светличная прокомментировала ситуацию с Международным валютным фондом, который прекратил свою работу в Украине.

Накануне, 12 февраля, миссия МВФ завершила работу в Украине, что привело к массе дискуссий. Дабы избежать спекуляций, народный депутат Украины Юлия Светличная прокомментировала ситуацию с Фондом.«Приведу основные критерии, на которые было обращено внимание украинского правительства.1. Необходимо уменьшить дефицит государственного бюджета, сбалансировать его доходы и рост расходов, повысить прибыльность государственных монополистов.2. Предложено усовершенствовать законодательные нормы относительно банковского надзора и укрепления финансового сектора, а также соблюдать принцип независимости НБУ.3. Важны реальные результаты в борьбе с ТОП-коррупцией. Для этого необходимо усиление антикоррупционной системы,невмешательство в действия НАБУ, проведение прозрачного конкурса по руководителю САП, повышение ответственности за недостоверное декларирование.4. Принятие закона о Высшем совете правосудия, цель которого - навести правовой порядок в судах.5. Проведение независимого аудита использованных бюджетных средств из Covid-фонда и всех Сovid-программ», - рассказала политик.По мнению депутата, если украинское правительство не в состоянии обеспечивать финансовый баланс в стране и обращается с просьбой к международным организациям за кредитными средствами, то абсолютно логичны переговоры на тему стабильности бюджетного процесса и понимания, что выделенные средства пойдут на развитие экономики, а не будут «съедены» коррупцией.«Международные финансовые институции готовы кредитовать развитие экономики и реформы, а не коррупцию.А что касается уровня переговорного процесса со стороны украинского правительства, то оцениваю его как крайне низкий. Очевидно, что без должного авторитета в международной среде, переговоры вести им сложно», - написала Светличная.