А в Украине 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территориях других государств и годовщина вывода бывших советских войск из республики Афганистан.

Кроме этого в этот день в мире отмечаются День осведомленности о холостом образе жизни, Международный день операционной медицинской сестры, День завязывания узелков на счастье и День Паринирваны.

Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Именно в этот день по легенде в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.

Именины: Гавриил, Агафодор, Ричард, Роксолана.

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