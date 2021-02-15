А в Украине 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территориях других государств и годовщина вывода бывших советских войск из республики Афганистан.

Кроме этого в этот день в мире отмечаются День осведомленности о холостом образе жизни, Международный день операционной медицинской сестры, День завязывания узелков на счастье и День Паринирваны.



Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Именно в этот день по легенде в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.



Именины: Гавриил, Агафодор, Ричард, Роксолана.