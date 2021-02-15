У одной из пострадавших сломаны пальцы на руке и ножом исполосована шея.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуры.



По информации следствия, ранее судимый 45-летний мужчина, будучи нетрезвым, шел по улице мимо чужого дома и, увидев незапертую дверь, решил войти. В доме находились две женщины – хозяйка и ее подруга.



Злоумышленник начал угрожать женщинам физической расправой, требуя отдать деньги и мобильные телефоны. После этого преступник схватил сковородку и начал бить одну из женщин по рукам, ломая пальцы. Затем, схватив нож, начал наносить телесные повреждения женщине в область шеи, рук и груди. Запугав женщин, злоумышленник похитил деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны, нанеся женщинам ущерб на сумму более 50 000 гривен.



С места происшествия нападавший скрылся, но вскоре был задержан правоохранителями.



Изюмский районный суд Харьковской области признал злоумышленника виновным в совершении разбойного нападения с проникновением в жилище и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал фигуранта возместить женщинам материальный ущерб на сумму 11 000 и 25 000 гривен.