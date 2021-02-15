Коммунальные службы отказываются реагировать на аварию в доме на Харьковской набережной

Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", жители дома 7/9 по Харьковской набережной более двух недель ждут реакции городских коммунальных служб. Дом затопило горячей водой, однако власти не спешат ликвидировать аварию.«6 февраля приезжала аварийная служба теплосети. Говорят, у вас тут холодная вода и это не наша проблема. Если бы это была горячая вода, то был бы пар. Я говорю, зайдите в третий подъезд. Когда зашли и открыли дверь в подъезд, пошел пар, один из представителей теплосети сказал, что есть запах канализации (хотя запаха нет). Я им сообщил, что вы ищите причины, лишь бы ничего не делать», - пишет один из жильцов дома.Также, по его словам, на проблему отказался реагировать и представитель Жилкомсервиса, который сначала пообещал когда-нибудь откачать воду, а потом переложил ответственность на Харьковские тепловые сети, где тоже проблему проигнорировали.«11 февраля позвонили снова начальнику Жилкомсервиса, который сказал, что воду откачает теплосеть, но телефон, к кому обратиться с нашим вопросом, не дал. Позвонили начальнику придомовых территорий, который тоже отправил в теплосеть. Теплосеть делать ничего не хочет.12 февраля представитель канализации сообщил, что было собрание, на котором решили, что приедет служба теплосети откачать воду, но так никто не приехал.15 февраля в службе 1562 сказали, что с вашего дома уже очень много заявок, и почему никто к вам не едет, нам непонятно. Аварийная служба теплосети сообщила, что у нас очень сложный вопрос, ведь там не только прорыв теплосети, а ещё канализация и грунтовые воды. И почему именно наша служба должна приезжатьВ итоге от нас отвернулись все службы. Очень обидно, что на нас наплевать», - сообщил мужчина.