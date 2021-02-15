По радио сказали, что в этом году можно будет бесплатно получить некоторые стоматологические услуги. А вот какие, я не расслышал. Хотелось бы уточнить насчет протезирования. Помогите. Иван Герасимович

Среди стоматологических услуг, которые должны стать бесплатными в 2021 году – ургентные, то есть неотложные, для взрослых и детей. Это прописано в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий, сообщили в Национальной службе здоровья Украины.– В 2020 году на предоставление услуг по пакету "Амбулаторная медицинская помощь взрослым и детям ", включая стоматологическую помощь, Национальная служба здоровья заключила договоры более чем с 1,4 тысячи медицинских учреждений. Эти учреждения получили по контракту с НСЗУ более 7,3 млрд грн, – сообщили в ведомстве.Пакет "Стоматологическая помощь взрослым и детям" будет покрывать:– ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;– проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;– плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.Как сообщают в НСЗУ, для взрослых бесплатной является ургентная стоматология – снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни.В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностировали: пульпит, перелом зуба, невралгию тройничного нерва, химический ожог слизистой рта, слюннокаменную болезнь, карбункул и фурункул, травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.Также в НСЗУ отметили, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, так бесплатными будут только самые необходимые услуги. Поэтому протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в пакет бесплатных услуг.