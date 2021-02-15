В Харьковской области за месяц пропадает 45-60 детей.

Об этом на телеканале Simon рассказал старший инспектор ювенальной превенции в Харьковской области Юрий Михайлович.По его словам, чаще всего из дома уходят дети в возрасте от 14 до 18 лет. Это возраст, когда у подростков возникает больше всего конфликтов с родителями. Кроме того, по статистике, больше всего детей пропадает в летнее время.— В июле 2020 года у нас было 94 ухода детей из дома, в августе — 90, в сентябре — тоже 94. В среднем за месяц из дома уходит порядка 45-60 детей. То есть, если разделить количество уходов, то каждый день в Харьковской области пропадает два ребенка. Это категория "без вести пропавшие". Но даже за два месяца этого года 98% из общего количества без вести пропавших детей в области были найдены "по горячим следам" в течение суток. За 2020 год в течение суток разыскали 97% пропавших детей. Всего за 2020-й пропадали 1024 ребенка. В 2019 году — 1120. Иногда пропадает сразу двое-трое детей, — рассказал Михайлович.Также он сообщил, что в большинстве случаев “беглецов” находят неподалеку от дома. Хотя бывают и другие случаи.Он добавил, что если ребенок в течение года два и более раз уходит из дома, тоего ставят на профилактический учет ювенальной превенции. С ним проводится профилактическая работа, рассказывается его ответственность и права. Общаются с его окружением, в первую очередь, с семьей. Родителям дают подсказки. Также направляют в службу по делам детей.Инспектор также развеял мифы о том, что при пропаже ребенка нужно ждать три-четыре дня, что по выходным полицейский участок закрыт.— Это все неправда. Если родители увидели, что в определенное время, когда ребенок должен был вернуться домой, он дома не появился, им необходимо сразу звонить "". Если родители близко от территориального отдела полиции, необходимо подойти и написать заявление. Ни в коем случае не скрывайте факты, что между вами и ребенком произошла ссора, конфликтная ситуация, из-за которой он и ушел. Полиция рано или поздно все равно узнает об этом, но нам лучше сразу сделать акценты на те обстоятельства, которые могут помочь в поисках. Играет очень большую роль, когда родители понимают круг друзей своего ребенка, понимают, где ребенок может находится. Обязательно родителям стоит хранить недавнее фото своего ребенка, — добавил Михайлович.После обращения в полицию инспектор рекомендует сообщить о пропавшем ребенке волонтерам поисковых групп.— горячая линия поискового-спасательного отряда “Милена”.