Чайная посуда — очень важная деталь процесса любого чаепития во всем мире. Пьете вы чай дома или на деловых переговорах – заварочный чайник всегда будет королем стола.

Для изготовления заварочных чайников используется множество материалов: глина, фарфор, стекло, медь, сталь, чугун. Главное, чтобы чайник хорошо сохранял тепло. Кстати, круглая форма многих чайников способствует именно тому, чтобы уменьшить их теплоотдачу.Стоит недорого, закаленное стекло сложнее разбить. Такие заварники отлично подходят для «декоративных» чайных смесей: например, с сушеным цветком, который под действием горячей воды раскрывает лепестки. Заваривать чай в стекле ежедневно проблематично: обычный черный чай быстро покроет стенки посуды налетом, а слишком часто чистить стекло от чайного камня – значит, быстро покрыть его микроцарапинами, из-за которых будет еще сложнее отмывать пятна. 1,7-литровый стеклянный чайник можно купить в среднем за 150 грн.Пористый материал, который позволяет напитку лучше «дышать». Такая посудина сравнительно недорогая и отлично выглядит в интерьере кухни. Единственный минус глины – хрупкость. Зато такой чайник можно быстро заменить новым. Керамика стоит от 230 грн за литровый чайник.Фарфор не впитывает ароматы, поэтому в нем можно заваривать любые типы чая. Это толстостенный материал, который лучше сохраняет и отдает тепло в напиток. Чай в фарфоровом чайнике получается вкуснее (чайник емкостью до 1 л стоит от 250 грн). Специалисты рекомендуют: прежде чем заваривать чай в фарфоровом чайнике, прогрейте его над огнем или обдав кипятком.Чугунный чайник долго сохраняет тепло: чугун превосходно аккумулирует и долго держит в себе тепло воды. Это материал с так называемой высокой теплоемкостью. Именно поэтому он лучше любых других чайников подходит для заваривания настоев, чаев на основе ягод и сушеных фруктов – ингредиентов, которым нужно больше времени, чтобы «раскрыться». Чугун стоит немало и весит много (литровый чайник может стоить около 1000 гривен). Зато выглядит красиво – то, что нужно, чтобы удивить гостей.Крышка должна иметь специальные выступы, которыми как бы цепляется за чайник, пока вы наливаете напиток. Иначе придется лишний раз придерживать крышку, рискуя ошпариться или уронить ее в чашку. Дырочка в крышке чайника – не только для того, чтобы выходил пар. Отверстие также предназначено для того, чтобы вода и емкость, в которую помещен чай, «дышали», то есть обогащались кислородом и правильно раскрывали вкус напитка.Носик должен быть чуть выше основной емкости, а также должен иметь небольшой желобок, чтобы напиток не стекал по чайнику, а лился строго в чашки.Ситечко на носике или внутри чайника – дополнительное удобство. Единственное «но» – внутреннее сито, если оно несъемное, чистить от заварки сложнее.