Чайная посуда — очень важная деталь процесса любого чаепития во всем мире. Пьете вы чай дома или на деловых переговорах – заварочный чайник всегда будет королем стола.Для изготовления заварочных чайников используется множество материалов: глина, фарфор, стекло, медь, сталь, чугун. Главное, чтобы чайник хорошо сохранял тепло. Кстати, круглая форма многих чайников способствует именно тому, чтобы уменьшить их теплоотдачу.
Стекло. Стоит недорого, закаленное стекло сложнее разбить. Такие заварники отлично подходят для «декоративных» чайных смесей: например, с сушеным цветком, который под действием горячей воды раскрывает лепестки. Заваривать чай в стекле ежедневно проблематично: обычный черный чай быстро покроет стенки посуды налетом, а слишком часто чистить стекло от чайного камня – значит, быстро покрыть его микроцарапинами, из-за которых будет еще сложнее отмывать пятна. 1,7-литровый стеклянный чайник можно купить в среднем за 150 грн.
Глина. Пористый материал, который позволяет напитку лучше «дышать». Такая посудина сравнительно недорогая и отлично выглядит в интерьере кухни. Единственный минус глины – хрупкость. Зато такой чайник можно быстро заменить новым. Керамика стоит от 230 грн за литровый чайник.
Фарфор. Фарфор не впитывает ароматы, поэтому в нем можно заваривать любые типы чая. Это толстостенный материал, который лучше сохраняет и отдает тепло в напиток. Чай в фарфоровом чайнике получается вкуснее (чайник емкостью до 1 л стоит от 250 грн). Специалисты рекомендуют: прежде чем заваривать чай в фарфоровом чайнике, прогрейте его над огнем или обдав кипятком.
Чугун. Чугунный чайник долго сохраняет тепло: чугун превосходно аккумулирует и долго держит в себе тепло воды. Это материал с так называемой высокой теплоемкостью. Именно поэтому он лучше любых других чайников подходит для заваривания настоев, чаев на основе ягод и сушеных фруктов – ингредиентов, которым нужно больше времени, чтобы «раскрыться». Чугун стоит немало и весит много (литровый чайник может стоить около 1000 гривен). Зато выглядит красиво – то, что нужно, чтобы удивить гостей.
Крышка должна иметь специальные выступы, которыми как бы цепляется за чайник, пока вы наливаете напиток. Иначе придется лишний раз придерживать крышку, рискуя ошпариться или уронить ее в чашку. Дырочка в крышке чайника – не только для того, чтобы выходил пар. Отверстие также предназначено для того, чтобы вода и емкость, в которую помещен чай, «дышали», то есть обогащались кислородом и правильно раскрывали вкус напитка.
Носик должен быть чуть выше основной емкости, а также должен иметь небольшой желобок, чтобы напиток не стекал по чайнику, а лился строго в чашки.
Ситечко на носике или внутри чайника – дополнительное удобство. Единственное «но» – внутреннее сито, если оно несъемное, чистить от заварки сложнее.